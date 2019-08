Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mit zwei gefälschten Ausweisen im Fernreisezug aus Frankreich nach Deutschland gekommen

Kehl/Karlsruhe (ots)

Eine gemeinsame Zugstreife der deutschen Bundespolizei und der französischen Grenzpolizei hat gestern Nachmittag in einem Fernreisezug von Straßburg nach Karlsruhe zwei falsche Ausweise sichergestellt. Ein 38-jähriger Nigerianer wies sich ihnen gegenüber mit einem nigerianischen Reisepass und einem spanischen Aufenthaltstitel aus. Bei genauerer Betrachtung erwiesen sich beide Dokumente als Fälschungen. In der polizeilichen Vernehmung räumte er ein, dass er beide Ausweise von einem unbekannten Mann in Marokko gekauft hatte. Da er zudem im Besitz einer gültigen deutschen Aufenthaltsgestattung war, wurde er mit der Auflage entlassen, sich bei seiner zuständigen Ausländerbehörde zu melden. Die falschen Ausweise wurden sichergestellt und ihn erwartet eine Anzeige wegen Urkundenfälschung.

