Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in das Schlosshotel Bredenfelde

Bredenfelde (ots)

In der Zeit vom 04.05.2019 20:00 Uhr bis 05.05.2019 06:45 Uhr kam es zu einem Einbruch in das Schlosshotel in 17153 Bredenfelde.

Nach bisherigem Kenntnisstand öffneten die bislang unbekannten Täter gewaltsam ein Bürofenster und stiegen in das Gebäude ein. Im Inneren wurden zunächst das Büro und anschließend der Rezeptionsbereich durchsucht. Im Rezeptionsbereich brachen die Täter eine an der Wand angebrachte Spendenbox auf und entwendeten den Inhalt. Außerdem wurde eine Geldkassette entwendet. Die Stehlguthöhe ist derzeit nicht näher bekannt. Der Sachschaden wird auf ca. 200,-EUR beziffert.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Malchin unter der Telefonnummer 03994 - 231 224.

Rückfragen bitte an:



Kathrin Jähner

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell