Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Festnahme eines 36-jährigen Tatverdächtigen nach räuberischem Diebstahl in einem Supermarkt

Neubrandenburg (ots)

Am 02.05.2019 gegen 09:40 Uhr ist es in einem Neubrandenburger Supermarkt zu einem räuberischen Diebstahl gekommen, wobei der Tatverdächtige durch Polizeibeamte im Rahmen der Nahbereichsfahndung gestellt werden konnte. Nach bisherigen Erkenntnissen hat der 36-jährige Tatverdächtige zusammen mit einem bisher unbekannten Tatverdächtigen den Supermarkt in der Demminer Straße gegen 09:10 Uhr betreten und sich auffällig lange in dem Markt aufgehalten. Durch eine Angestellte konnte gegen 09:40 Uhr beobachtet werden, wie der 36-Jährige eine Burgerpresse aus der Originalverpackung entnahm, diese in seine Jackentasche steckte und den Markt zusammen mit dem anderen Tatverdächtigen verlassen wollte. Im Kassenbereich konfrontierte die Kassiererin den Tatverdächtigen mit dem Vorwurf des Diebstahls und forderte die Herausgabe der Ware. Der 36-Jährige kam dieser Aufforderung nicht nach und drückte die Kassiererin mit Gewalt gegen die Sicherungsanlage des Kassenbereichs. Dadurch konnte er zusammen mit dem noch unbekannten Tatverdächtigen flüchten.

Bei der Mitteilung an die Polizei konnte die Geschädigte eine genaue Personenbeschreibung abgeben, da sie den Tatverdächtigen vom Sehen her kannte. Durch die Beamten des Polizeihauptrevieres Neubrandenburg konnte der Tatverdächtige im Reitbahnweg gestellt und vorläufig festgenommen werden. Die Absuche nach dem zweiten Tatverdächtigen ist erfolglos verlaufen.

Derzeit wird der 36-Jährige durch die Beamten des Kriminalkommissariats Neubrandenburg vernommen. Danach erfolgt die Rücksprache mit dem zuständigen Staatsanwalt, welcher über das weitere Vorgehen mit dem polizeibekannten Tatverdächtigen entscheiden wird. Für den Supermarkt hat er ein lebenslanges Hausverbot und für den dazugehörigen Parkplatz ein lebenslanges Betretungsverbot erhalten.

