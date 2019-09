Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Flucht

Haßloch (ots)

Am Samstag, 07.09.2019, in der Zeit von 10:45 Uhr bis 11:30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Real-Marktes Haßloch, Hans-Böckler-Straße, ein geparkter PKW (BMW, weiß) links vorn beschädigt. Am beschädigten PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro. Im Bereich der Anstoßstelle konnten blaue Farbanhaftungen festgestellt werden, welche vom Verursacherfahrzeug stammen dürften. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

