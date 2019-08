Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Festnahme nach Aufbruch und Diebstahl aus Pkw - Polizei sucht weitere Geschädigte

Mönchengladbach (ots)

Eine Zeugin beobachtete heute gegen 02:10 Uhr auf der Bungtstraße einen Mann, der an parkenden Fahrzeugen vorbeiging, an den Türgriffen fühlte, ob sie unverschlossen sind, aber auch an ihnen manipulierte.

Ihre Beobachtung teilte sie sofort der Polizei mit, sodass der Mann wenig später noch in unmittelbarer Nähe des Vorfalls angetroffen wurde.

Es handelt sich um einen 39-jährigen, drogenabhängigen Mann, der wegen Eigentumsdelikten einschlägig in Erscheinung getreten ist und auch bereits zu Haftstrafen verurteilt wurde.

Der Mann führte etliche Gegenstände bei sich, die aus Pkw-Aufbrüchen, aber auch aus Diebstählen aus unverschlossenen Pkw stammen dürften. Diese Gegenstände, beispielsweise ein Navigationsgerät, Taschenlampen, Ladekabel usw. wurden sichergestellt.

Ein USB-Stick und eine Sonnenbrille konnten einem geöffneten und durchwühlten Pkw zugeordnet werden. Die Fahrzeughalterin erschien am Ort und erkannte die Gegenstände als ihr Eigentum wieder.

Der 39-Jährige wurde daraufhin festgenommen.

Zu dem Tatvorwurf des Pkw-Aufbruchs und Diebstahls machte er keine Angaben. Er wurde anschließend nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder entlassen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Damit die Polizei die sichergestellten Gegenstände wieder "an den Mann oder an die Frau bringen kann", bittet sie die bislang nicht bekannten Geschädigten, sich mit der Kriminalpolizei unter Telefon 02161-290 in Verbindung zu setzen.(jl)

