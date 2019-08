Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Werkstatt

Mönchengladbach (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 19 Uhr und Freitag, 7.10 Uhr, haben sich Einbrecher an einer Tür und einem Fenster einer Werkstatt auf der Dohrer Straße zu schaffen gemacht. Auf diese Weise in das Objekt eingestiegen, durchsuchten sie Schränke und Schubladen. Allerdings flüchteten sie offensichtlich ohne Beute.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

