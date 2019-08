Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Die Sommerferien sind vorbei! Achten Sie bitte auf unsere kleinen Schulanfänger!

Mönchengladbach (ots)

Morgen ist es soweit: Das neue Schuljahr beginnt. In Mönchengladbach werden in diesem Jahr 2163 "I-Dötzchen" eingeschult. Damit fängt für die Kleinen der "Ernst des Lebens" mit neuen Herausforderungen - wie auch dem Schulweg - an.

Idealerweise haben Eltern und Erziehungsberechtigte ihre Hausaufgaben schon erledigt und ihre Kinder bereits mit dem Schulweg vertraut gemacht. Falls nicht, sollten sie dies in den nächsten Tagen tun, damit die Kleinen ihn sicher bewältigen können. Die Kinder sollen von ihren Vorbildern lernen, wie sie sich in bestimmten Situationen, wie beim Überqueren von Straßen, richtig verhalten.

Denn Kinder nehmen Entfernungen und Geschwindigkeiten im Straßenverkehr anders wahr und schätzen Gefahren oft falsch ein. Auch reagieren sie oft spontan und unvorhersehbar, weil sie sich auf andere Dinge konzentrieren aber nicht auf den Straßenverkehr.

Die richtige Kleidung spielt hier auch eine wichtige Rolle: Die Eltern sind gut beraten, wenn sie darauf achten, dass die kleinen Schülerinnen und Schüler auch durch die Wahl der Jacken, Schulranzen etc. im Straßenverkehr gut sichtbar sind. An dunkleren Kleidungsstücken können problemlos Reflektoren o.ä. angebracht werden.

Deshalb richtet die Polizei Mönchengladbach folgenden Appell an alle Fahrzeugführer: Bitte fahren Sie vorausschauend und seien sie insbesondere im Bereich von Schulen stets bremsbereit.

Die Polizei wird zum Schulstart im Bereich von Schulen schwerpunktmäßig im Einsatz sein, um vor Ort aufzuklären und Hilfestellungen zu geben. Weiterhin werden in den nächsten Wochen verstärkt Verkehrskontrollen durchgeführt, um die Sicherheit für Schülerinnen und Schüler im Bereich von Schulwegen zu gewährleisten.

Die Polizei Mönchengladbach wünscht allen Kindern einen tollen Schulstart und sichere Schulwege!

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell