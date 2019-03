Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Vermisste Katharina B. ist wieder da - 15-Jährige meldet sich bei Mutter und Freundinnen++

Langwedel (ots)

Die 15-jährige Katharina B. aus Langwedel, die seit dem 12. Februar nach einer Diskussion im häuslichen Umfeld das Haus verlassen hatte und von dem Besuch eines Lebensmittelmarktes nicht zurückgekehrt war (wir berichteten), ist wieder da. Sie nahm am Dienstagnachmittag Kontakt zu ihrer Mutter und zwei Freundinnen auf und gab ihren Aufenthaltsort im Kreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein preis. Ersten Befragungen zufolge hat sie sich freiwillig in der Familie eines neuen Freundes aufgehalten. Katharina wurde in polizeiliche Obhut genommen und soll nun eingehender zu den Umständen ihres Verschwindens sowie ihres Aufenthaltes in den letzten Wochen angehört werden. Sie ist nach erster Einschätzung unversehrt. Es geht ihr eigenen Angaben zufolge gut. Hinweise auf eine Straftat liegen bislang nicht vor. Es wird nachberichtet.

