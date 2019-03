POL-VER: Werkzeugdiebe gestellt + Blitzerfoto entlarvt Autofahrer + Schulbus fährt auf + Lkw-Fahrer flüchtet + Polizei überwacht Tempo in Baustelle + Holzbalken mit Altöl gestrichen + Auffahrunfall

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN Werkzeugdiebe gestellt Achim Ein 59-jähriger Zeuge beobachtete am Dienstagmorgen in der Dessauer Straße zwei Männer, die sich an einem Transporter zu schaffen machten. Als er sie anleuchtete und ansprach, flüchteten die Männer zunächst zu Fuß. Einer Streifenbesatzung kam im Rahmen der Fahndung ein Fahrzeug entgegen, dass sofort nach Erblicken des Wagens wendete. Die anschließende Kontrolle des Fahrzeugs und der zwei Insassen führte zur Sicherstellung von drei Maschinenkoffern. Eine Absuche in der Nähe des ersten Tatorts führte zum Auffinden von drei weiteren aufgebrochenen Transportern. Da in allen vier Fällen die Diebe die Türen in der gleichen Art und Weise öffnete und die Maschinenkoffer aus dem Fahrzeug den Aufbrüchen zugeordnet werden konnten, wurden die beiden 32- und 37-jährigen Männer vorläufig festgenommen. Im Laufe des Mittwochs soll eine Entscheidung herbeigeführt werden, ob die Männer in Untersuchungshaft kommen sollen. Blitzerfoto entlarvt Autofahrer Ottersberg Ein Foto aus einer Geschwindigkeitsüberwachung wurde einem 35-jährigen Mann zum Verhängnis. Der Ottersberger ist Halter eines Autos, dass am 10.12.2018 auf dem Grasdorfer Schuldamm geblitzt wurde. Da die Geschwindigkeit 37 km/h über dem zulässigen Höchstwert lag, wurden Ermittlungen zum Fahrer aufgenommen. Ein Bildabgleich ergab, dass der Ottersberger Halter und Fahrer des Fahrzeugs zur Tatzeit war. Dumm nur, dass der Mann zum Zeitpunkt der Geschwindigkeitsüberschreitung nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Nun muss er sich zusätzlich auch einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis stellen. Schulbus fährt auf Verden Ein 36-jähriger Schulbusfahrer musste als er von der BBS Dauelsen kam, an der Einmündung zur Bundestraße anhalten. Vor ihm stand eine 43-järige Autofahrerin. Als die Ampel auf Grün sprang, fuhr die Kirchlintelerin an. Auf Grund anderen Verkehrs musste sie ihr Auto ab wieder anhalten. Dies bemerkte der Busfahrer zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Der Bus war zu diesem mit Schülern voll besetzt. Keiner der Beteiligten wurde verletzt. Lkw-Fahrer flüchtet Ottersberg-Posthausen Die Polizei in Ottersberg sucht einen Lkw-Fahrer. Dieser ist am 25.03. gegen 10:46 Uhr von der Autobahn kommend in Richtung Posthausen gefahren. Dabei überfuhr er auf der Rothlaker Straße die Mittellinie. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste ein entgegenkommender 57-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug nach rechts ausweichen. Zunächst kommt der Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch Gegenlenken holt der Fahrer die Sattelzugmaschine zurück auf die Straße und kommt nach links von der Fahrbahn ab. Dort dreht sich der Zug und gräbt sich auf der ca. 2m tiefer liegenden Wiese teilweise in den moorigen Boden. Der Sattelanhänger bleibt angehängt und kommt quer zur Fahrbahn über beide Fahrstreifen zum Stehen. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Die Polizei in Ottersberg sucht nun den Unfallverursacher, von dem nur bekannt ist, dass es sich um einen weißen Lkw der Marke DAF handelt. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, möge sich in Ottersberg unter der Rufnummer 04205 8604 melden. Polizei überwacht Tempo in Baustelle Langwedel Polizeibeamte des Einsatz- und Streifendienstes Langwedel haben am Sonntag in der Zeit zwischen 20:00 und 24:00 Uhr die Einhaltung der Geschwindigkeit in der Baustelle auf der A27 überwacht. Von den erlaubten 80 km/h wichen 88 Autofahrer nach oben hin ab. Sie müssen nun mit einem Bußgeld rechnen. Bei 9 dieser Fahrer kommt es noch schlimmer. Sie fuhren so schnell, dass ihnen ein Fahrverbot droht. LANDKREIS OSTERHOLZ Holzbalken mit Altöl gestrichen Osterholz-Scharmbeck Einen 52-jährigen Mann erwartet ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Umgang mit gefährlichen Stoffen. Er hat am vergangenen Wochenende im Laubenweg Holzbalken mit Altöl gestrichen. Diese Imprägnierung soll den Zersetzungsprozess verlangsamen. Da diese Form der Behandlung aber umweltrechtlich nicht zulässig ist, wurde ein entsprechendes Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet. Auffahrunfall Osterholz-Scharmbeck Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen kam es am Montag gegen 13:40 Uhr. Ein 21-jähriger Autofahrer aus Osterholz-Scharmbeck fuhr hinter dem Auto eines 45-jährigen Osterholzers. Als dieser beim Abbiegen nochmals wegen Gegenverkehr stoppen musste, bemerkte dies der 21-jährige zu spät und fuhr auf. Dabei zogen sich bei Fahrer leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden wird mit 5500 Euro beziffert.

