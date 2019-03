Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Stadtgebiet Landau - 2 betrunkene Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Landau (ots)

Bei Verkehrskontrollen gingen der Landauer Polizei in der Nacht vom 01. auf den 02.03.19 zwei Autofahrer ins Netz, die nicht mehr verkehrstüchtig waren. In der Max-Planck-Straße wurde um 03Uhr ein 31-Jähriger mit 2,24 Promille und in der Maximilianstraße um 03:25Uhr ein 22-Jähriger mit 1,68 Promille festgestellt. Bei beiden wurde die Weiterfahrt untersagt, der Führerschein sichergestellt und ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

