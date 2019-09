Polizei Bonn

POL-BN: Fahrzeugkontrolle in Bonn-Lengsdorf - Ermittlungen wegen Verdachts der Drogeneinwirkung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis

Bonn (ots)

In den Vormittagsstunden des 11.09.2019 (gegen 10:30 Uhr) hielt eine Funkstreifenwagenbesatzung der Bonner Polizei einen 32-jährigen Autofahrer auf der Provinzialstraße in Bonn-Lengsdorf zu einer Kontrolle an. Bei der Überprüfung ergaben sich Anhaltspunkte für einen möglichen Drogenkonsum. Nachdem ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest positiv auf "Kokain" reagierte, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Das zuständige Verkehrskommissariat führt nun das Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinwirkung. Darüber hinaus prüfen die Ermittler auch, ob der Beschuldigte auch ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war.

