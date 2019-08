Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Polizei sucht Zeugen aus der Bachstraße

Erwitte (ots)

Am Montag, den 29. Juli, gegen 14 Uhr, kam es laut einem unbekannten Zeugen zu einem Unfall zwischen einem VW Bulli und einem geparkten, roten Opel Adam in der Bachstraße in Erwitte. Der geschätzte Sachschaden am Opel beträgt 800 Euro. Der Zeuge, der den Ablauf beobachtet hatte, wurde jedoch namentlich nicht festgehalten. Die Polizei bittet nun, dass sich der Zeuge des Unfalls unter der Rufnummer 02941-91000 melden soll. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell