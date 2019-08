Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - 1,32 Promille sind zu viel

Möhnesee (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung hielt heute, gegen 8 Uhr, im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle einen 38-jährigen Autofahrer aus Warstein in Echtrop auf der Straße Auf der Alm an. Da in der Atemluft Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, führten die Beamten mit dem Warsteiner einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis mit 1,32 Promille bestätigte den Verdacht. Dem Autofahrer wurde daraufhin im Soester Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. (reh)

