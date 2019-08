Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Unfallflucht im Windmühlenweg

Soest (ots)

Ein weißer VW Bulli parkte heute in der Zeit zwischen 9.47 Uhr und 10.10 Uhr am Windmühlenweg in Soest. Als der Fahrer zu seinem Auto zurückkehrte stellte er fest, dass sein linker Außenspiegel gänzlich zerstört war und sich Lackkratzer an seinem Wagen befanden. Aufgrund der Spurenlage kann vermutet werden, dass ein grünes Auto den Windmühlenweg in Richtung A44 fuhr und hierbei den geparkten Bulli touchierte. Der Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

