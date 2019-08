Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Unfallflucht mit rotem Fremdlack

Warstein (ots)

Zirka 1.400 Euro Sachschaden und zurückgebliebener rötlicher Fremdlack sind das Ergebnis einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Suttrop an der Alte Kreisstraße. Der weiße Audi A 4 wurde dort von seinem Fahrer um 6 Uhr morgens geparkt und gegen 15.30 Uhr stellte er mehrere Lackkratzer und eine Delle am Wagen fest. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 02902-91000 zu melden. (reh)

