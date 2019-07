Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Frankenthal (ots)

Am Samstag befahren eine 23-Jährige und eine 51-Jährige mit ihren Pkw in gleicher Reihenfolge die Wormser Straße in Frankenthal geradeaus in Fahrtrichtung Bobenheim-Roxheim. In Höhe der Kreuzung, Wormser Straße / Peter-Rosegger-Straße, muss die 23-Jährige wegen einer Rotlicht zeigenden Ampel abbremsen. Die nachfolgende 51-Jährige reagiert zu spät und fährt auf den vorausfahrenden Pkw auf. Es entsteht jeweils Sachschaden in Gesamthöhe von ca. 5300 EUR. Der Pkw der 23-Jährigen ist aufgrund eines Totalschadens nicht mehr fahrbereit und wird abgeschleppt. Die Fahrerin selbst wird leicht verletzt.

