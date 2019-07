Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Produktionshalle

Lambsheim (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 19.07.2019, ca. 12.00 Uhr, bis Samstag, 20.07.2019, ca. 19.30 Uhr, begibt sich ein bislang unbekannter Täter zu einer Produktionshalle in der Ringstraße in 67245 Lambsheim. An der Gebäuderückseite schlägt der Täter ein Fenster ein um in die Produktionshalle zu gelangen. Vermutlich wird der Einbrecher bei der Tatausführung gestört und verlässt den Tatort, ohne in die Produktionshalle einzudringen. Im Rahmen einer Absuche kann in der Produktionshalle niemand angetroffen werden. Hinweise auf ein Betreten bzw. einen erfolgreichen Diebstahl ergeben sich nicht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell