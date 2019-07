Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall mit verletztem Radfahrer

Speyer (ots)

20.07.2019. Um Mitternacht überquerte im Kreuzungsbereich Industriestraße / Am Technikmuseum eine 27 Radfahrerin die Fahrbahn. Sie wurde jedoch von dem 28-jährigen Fahrer eines Mercedes übersehen und erfasst, so dass sie stürzte. Sie zog sich leichte Verletzungen zu. Die Ampel war nicht in Betrieb. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 700 Euro.

