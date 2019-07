Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung an Motorrollern (08/2107) 21.07.2019, 02:31 Uhr

Speyer (ots)

Am Sonntag, 21.07.2019, gegen 02:31 Uhr, meldete ein 27-jähriger Speyerer, dass er soeben beobachtet habe, wie eine männliche Person gerade seinen Roller in Speyer in der Christian-Dathan-Straße umgeworfen und dabei beschädigt habe. Als er diesen zur Rede stellte, flüchtete der bisher unbekannte Täter mit dem Fahrrad. Bei der Anzeigenaufnahme vor Ort konnte in unmittelbarer Nähe in der Kurt-Schumacher-Straße ein weiterer umgeworfener und beschädigter Motorroller festgestellt werden. Der Schaden beläuft sich bei beiden Rollern zusammen auf ca. 600 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell