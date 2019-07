Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht nach Unfall mit verletzter Person (35/2007) 20.07.2019, 13:18 Uhr

Speyer (ots)

Am Samstag, 20.07.2019, gegen 13:18 Uhr befuhren vier PKW hintereinander die Waldseer Str. in Speyer stadteinwärts. Aus bislang unbekannten Gründen bremste der erster der vier PKW kurz nach der Überführung der A 61 bis zum Stillstand ab. Der dahinter folgende PKW (Fahrerin, 27 jährig, aus Karlsruhe mit VW Polo, KA-Kennzeichen) konnte noch rechtzeitig anhalten; den beiden dahinter folgenden PKW-Fahrerinnen (Fahrerin, 44 Jahre, aus dem RP-Kreis mit PKW Fiat, PR-Kennzeichen und Fahrerin, 30 Jahre, ebenfalls aus dem RP-Kreis mit PKW Ford, RP-Kennzeichen) gelang dies nicht mehr, so dass diese jeweils auf das davor bremsende Fahrzeug auffuhren. Dabei verletzte sich die 30-jährige Fahrerin leicht am Unterarm und im Gesicht. Ansonsten entstand an allen drei Fahrzeugen Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Der unfallverursachende PKW (heller Kleinwagen, mehr bisher nicht bekannt) setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den dahinter geschehenen Unfall zu kümmern. Ob die fahrzeugführende Person den Unfall bemerkt hat, kann bisher nicht gesagt werden. Hier werden dringend Zeugen gesucht, die etwas zum Unfallhergang und zur flüchtigen unfallverursachenden Person sagen können.

