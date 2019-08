Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Kennzeichen passten nicht

Warstein (ots)

Ein 43-jähriger Warsteiner wurde mit seinem Auto Mittwochnacht, gegen 22.30 Uhr, in Belecke in der Straße Unterm Haane kontrolliert. Der Wagen fiel zuvor den Beamten auf, da er die Haltlinie eines Stoppschildes missachtet hatte. Bei der Kontrolle bemerkten die Polizisten, dass der ausgehändigte Fahrzeugschein zu einem bereits außerbetrieb gesetzten Wagen gehört. Die angebrachten Autokennzeichen gehörten auch nicht zu dem Mercedes. Sie waren zudem noch zur Entstempelung aufgrund eines fehlenden Versicherungsschutzes ausgeschrieben. Nach Angaben des Fahrzeugführers wollte dieser das Kurzzeitkennzeichen sparen und brachte deshalb die falschen Kennzeichen an. Diese entsiegelt, anschließend sichergestellt und die Weiterfahrt durch die Beamten untersagt. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell