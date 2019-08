Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Schulschlüssel und Laptops waren erst einmal weg

Warstein (ots)

Die Mitarbeiterin einer Schule in der Straße Schwarzer Weg in Warstein wird vermutlich erst einmal einen riesen Schreck bekommen haben, als sie merkte, dass sie mehrere Schlüssel am letzten Freitag verloren hatte. Einer von den Schlüsseln passte auch noch zu der Schule im Schwarzen Weg. Drei junge Männer im Alter von 15 bis 20 Jahren fanden dann die Schlüssel nachts auf dem Schulhofgelände. Doch anstatt sie bei der Polizei oder Schule abzugeben nutzten sie ihren Fund, um in das Schulgebäude zu gelangen. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand entwendeten sie aus einem der dortigen Räume drei Laptops. Anschließend legten sie die Schlüssel wieder an den Fundort zurück. Über soziale Medien und aufmerksame Zeugen kippte die Tat später auf. Die Laptops und Schlüssel haben jetzt erst einmal wieder ihren richtigen Platz gefunden. Das Trio hingegen wird sich jetzt erst einmal wegen des schweren Diebstahls verantworten müssen. (reh)

