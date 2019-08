Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Zwei Ladendiebe flüchtig

Lippstadt (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 15.20 Uhr, betraten zwei Männer ein Pafümeriegeschäft in der Lange Straße in Lippstadt. Die Beiden gingen zu einem Verkaufstisch und steckten vier Parfümartikel in ihre mitgeführte Tragetasche. Da sie augenscheinlich die Sachen stehlen wollten, sprach eine Mitarbeiterin die beiden Tatverdächtigen laut an. Sie verließen sofort fluchtartig das Geschäft. Die mitgeführte Tragetasche mit dem Parfüm ließen sie vor dem Geschäft zurück. In der Tasche konnten noch weitere Artikel eines anderen Geschäftes aufgefunden werden. Auch hier besteht der Verdacht, dass die Sachen zuvor gestohlen worden sein könnten. Der erste der beiden Männer war 25 bis 35 Jahre alt und trug eine rote Schirmmütze, ein blau/weiß gestreiftes Oberteil, eine kurze, blaue Jeanshose und dunkle Sportschuhe. Der Zweite war ebenfalls 25 bis 35 Jahre alt mit schwarzen Haaren. Er trug ein weißes Oberteil mit einem blauen Aufdruck. Weiterhin trug er eine schwarze Jogginghose und schwarze Schuhe. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

