Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Unfallflucht mit blauem Wagen

Soest (ots)

In der Zeit zwischen Montagabend, 20 Uhr und Dienstagmorgen 6 Uhr, parkte ein Zeuge seinen weißen Mercedes GLA auf dem Parkplatz des Marienkrankenhauses in Soest an der Straße Krummel. Bei seiner Rückkehr stellte er einen frischen Unfallschaden in Höhe von zirka 2.000 Euro fest. Weiterhin befand sich vom Unfallverursacher noch blauer Fremdlack am Wagen. Der Fahrer des anderen Gefährts verließ jedoch den Unfallort, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Zeugen können sich unter der Rufnummer 02921-91000 mit der Polizei in Verbindung setzen. (reh)

