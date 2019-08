Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Unfallflucht in der Robert-Koch-Straße

Werl (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 2 Uhr, und Montagmittag wurde ein geparkter, grauer Opel Astra in der Robert-Koch-Straße in Werl beschädigt. Anstatt den Unfall bei der Polizei anzuzeigen fuhr der unbekannte Täter einfach weg. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und bilanziert den Sachschaden auf 1.500 Euro. Zeugen können sich unter der Rufnummer 02922-91000 melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell