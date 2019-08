Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen - Motorradfahrer kam zu Fall

Rüthen (ots)

Am Montagabend, gegen 18.10 Uhr, befuhr ein 69-jähriger Warsteiner mit seinem Motorrad die Straße Sauerdrift in Richtung des Kreisverkehrs Sauerdrift/Mildestraße/Grabenweg/Hachtorstraße. Als er sich mit seinem Krad im Kreisverkehr befand fuhr ein 43-jähriger Rüthener mit seinem Wagen ebenfalls in den Kreisverkehr ein. Er befuhr zuvor die Hachtorstraße und wollte seine Fahrt in Richtung Mildestraße fortsetzen. Im Kreisverkehr kam es dann zum Zusammenstoß zwischen den beiden Männern. Durch den folgenden Sturz verletzte sich der leicht. Er wurde zur ambulanten Behandlung mit dem Rettungswagen in das Warsteiner Krankenhaus gebracht. Der Unfallschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. (reh)

