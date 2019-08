Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense - LED-Leuchten entwendet

Ense (ots)

Ein unbekannter Täter gelangte, in der Zeit zwischen Freitagabend und Montagnachmittag, in ein Lagerhaus Zum Kleifeld in Höingen. Aus den Räumlichkeiten entwendete er mehrere Kartons mit LED-Leuchten. Wie er in das Lagerhaus gelangen konnte, steht bislang noch nicht fest. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 02922-91000 bei der Kriminalpolizei zu melden. (reh)

