Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Männer streiten sich am Bahnhof

Soest (ots)

Gestern, kurz nach 21.15 Uhr, wurden mehrere Streifenwagen zum Bereich des Soester Bahnhofs gerufen. Dort sollte es zu einer Schlägerei gekommen sein. Ein 64-jähriger Soester konnte im Nahbereich angetroffen werden. Dieser gab an, dass er von einem 39-jährigen Mann aus Bad Sassendorf geschlagen worden sei, nach dem dieser eine Frau angeschrieben und er sich eingemischt hatte. Die Schläge seien jedoch erst später erfolgt, da man sich erst noch getrennt und nach einer Viertelstunde am Treppenabgang der Werkstraße, zum Bahnhofsgelände, wiedergetroffen hätte. Anschließend wäre der Soester weggegangen. Der Mann aus Bad Sassendorf gibt hingegen an, dass er von dem Soester Pfefferspray ins Gesicht gesprüht bekommen hatte. Dies konnte durch einen Zeugen auch bestätigt werden. Aufgrund der Verletzungen bei den beiden Männern ist es unstrittig, dass eine Auseinandersetzung stattgefunden hat. Da gegen den 64-Jährigen zudem noch ein Haftbefehl bestand wurde er mit zur Soester Wache genommen. Der 39-Jährige erhielt einen Platzverweis. Die Kriminalpolizei muss nun, im Rahmen der weiteren Ermittlungen, den genauen Tatablauf klären. Weitere Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

