Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung Polizeikommissariat Peine Fr., 02.08.2019, 13.00 Uhr bis Sa., 03.08.2019, 10.00 Uhr

Peine (ots)

Blitzschlag in Klein Lafferde Am Freitagabend schlug während eines Gewitters über dem Lengeder Ortsteil Klein Lafferde ein Blitz in ein Einfamilienhaus in der Straße Im Katzenwinkel ein. Es entstand zum Glück lediglich nur leichter Sachschaden an der Dämmung des Daches. Die örtliche Freiwillige Feuerwehr und die Polizei Vechelde waren vor Ort.

Ast stürzt auf fahrendes Auto Während eines kurzen Unwetters mit Sturmböen im westlichen Landkreis stürzte auf der Bundesstraße 65 zwischen Schwicheldt und dem Kreisel Remmertsbrücke ein größerer Ast auf einen fahrenden Pkw und zertrümmerte die Windschutzscheibe. Die 30jährige Fahrerin des Kia aus Hohenhameln , die hochschwanger war, blieb zum Glück unverletzt. Angehörige waren vor Ort und kümmerten sich um die werdende Mutter.

Einbruch in Lebensmittelgeschäft In der Nacht zum Samstag wurde ein Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft in der Peiner Fußgängerzone, Am Markt, verübt. Unbekannte Täter hebelten ein Fenster auf und drangen in die Geschäftsräume ein. Anwohner oder Passanten, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben melden sich bitte bei der Polizei Peine unter: Tel. 05171/999-0.

In Hohenhameln Zaun durch Feuer beschädigt Am frühen Freitagabend ereignete sich in Hohenhameln ein Brand, bei dem eine Grundstückseinzäunung beschädigt wurde. Nach Ermittlungen der zuständigen Polizeibeamten der Polizeistation Ilsede hatten vermutlich unbekannte Täter zwei Haufen mit Grünschnitt auf dem Grundstück in Brand gesetzt. Das Feuer griff auf den Zaun über. Die Freiwillige Feuerwehr Hohenhameln war mit 15 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand schnell ab, bevor noch größerer Schaden entstand. Von Seiten der Polizei wurde eine Strafanzeige gefertigt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Ilsede unter: 05172/ 410930.

Auf der Werderstraße von der Fahrbahn abgekommen Am Freitagnachmittag kam gegen 16.00 Uhr auf der Werderstraße, Höhe des Pressegebäudes, zu einem Verkehrsunfall. Der 42jährige Fahrer eines Ford aus Peine kam von der Fahrbahn ab und beschädigte ein abgeparktes Firmenfahrzeug auf dem Parkstreifen. Nach eigenen Angaben habe der Fahrer auf Grund der schwülen Witterung Kreislaufprobleme bekommen. Da bei der Unfallaufnahme festgestellt wurde, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluß stand, wurde eine Blutprobe entnommen.

Erstretter reanimieren bewußtlose Person Am Freitagnachmittag gegen 16.00 Uhr brach ein 56jähriger Rosenthaler hinter dem Steuer seines Pkw bewußtlos zusammen, während er vor der geschlossenen Bahnschranke in Vöhrum, Schwicheldter Straße, wartete. Mehrere beherzte Passanten und Verkehrsteilnehmer kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um die hilflose Person und retteten ihm damit wohl das Leben. Letztendlich wurde der Mann in die Helios-Klinik in Hildesheim verbracht, wo er auf der Intensivstation verblieb. Von Seiten der Polizei wird insbesondere das professionelle und arbeitsteilige Vorgehen der bis zu fünf Erstretter vor Ort hervorgehoben und mit einem großen Lob bedacht.

