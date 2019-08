Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter, 02.08.2019 - 03.08.2019, 07:15 Uhr

Salzgitter (ots)

Körperverletzung und Bedrohung 02.08.19, 10:15 Uhr 38228 Salzgitter, Hüttenring

Als ein 52-jähriger Salzgitteraner sein Fahrzeug auf dem Parkplatz des Supermarktes "Rewe" abgestellt hatte und seinen Pkw zum Einkaufen verlassen wollte, wurde er von einer ca. 70 Jahre alten männlichen Person angesprochen und darauf hingewiesen, dass sein Fahrzeug im Weg stehe. Als das Opfer dem Mann mitteilte, dass dies nicht der Fall sei, soll der Täter ihn mit beiden Händen kräftig gegen die Brust gestoßen und im weiteren Verlauf mit den Worten: "Ich steche Dich ab!", bedroht haben. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt. Zeugen, die die Situation beobachtet haben könnten, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05341/1897-0 mit der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall 02.08.19, 11:44 Uhr 38226 Salzgitter, Lichtenberger Straße

Während ein 78-jähriger Salzgitteraner am Freitagvormittag mit seinem Fahrrad die Lichtenberger Straße befuhr, hatte ein 19-jähriger Mann kurz zuvor seinen Pkw am Fahrbahnrand geparkt. Ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, öffnete er die Tür seines Fahrzeuges. Der Geschädigte erkannte die Situation zwar, schaffte es aber nicht mehr, rechtzeitig auszuweichen. Er kollidierte mit der Fahrzeugtür, stürzte und verletzte sich leicht. Der zu Fall gekommene hatte jedoch Glück im Unglück und konnte seine Fahrt nach einer kurzen Behandlung durch eine zwischenzeitlich eingetroffene Rettungswagenbesatzung fortsetzen.

Versuchte Körperverletzung 03.08.19, 03:28 Uhr 38239 Salzgitter, Sierscher Weg

In der Nacht von Freitag auf Samstag gerieten ein 36-jähriger Salzgitteraner und sein 62-jähriger Vater im alkoholisierten Zustand derart in Streit, dass der Sohn seinen Vater schubste und dieser mit dem Kopf gegen die Wand stieß. Hierbei verletzte er sich glücklicherweise nicht. Als die Polizei am Einsatzort eintraf beruhigten sich sowohl Vater als auch Sohn. Der jüngere von beiden verließ die Wohnung auf eigenen Wunsch, um weiterem Streit vorerst aus dem Weg zu gehen.

