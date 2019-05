Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kiosk im Freibad aufgebrochen

Northeim (ots)

Moringen, Flaakebad - Zwischen dem 26.05.2019, 09.00 Uhr und dem 28.05.2019, 08.00 Uhr

MORINGEN (fal) - Vermutlich in einer der Nächte zu Montag oder Dienstag ist ein Unbekannter in den Kiosk im Moringer Freibad eingebrochen. Gestohlen wurde etwas Münzgeld aus der Wechselgeldkasse. An der aufgebrochenen Tür entstand ein Sachschaden von ca. 100 Euro.

Die Moringer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise, die zur Aufklärung der Straftat beitragen können, werden unter der Telefonnummer 05554-2282 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell