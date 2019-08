Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Soest (ots)

Ein 34-jähriger Soester befuhr am Montagmorgen, gegen 7.40 Uhr, mit seinem Wagen den Koppeweg in Soest. Da die Polizeibeamten den Verdacht hatten, dass der Autofahrer gegebenenfalls unter den Einfluss von Betäubungsmitteln sein Auto geführt haben könnte, boten sie ihm einen freiwilligen Urinvortest an. Der Test verlief positiv, so dass die obligatorische Blutprobe im Soester Krankenhaus entnommen werden musste. Die Weiterfahrt unter Einfluss von Betäubungsmitteln wurde ihm, bis zum vollständigen Abbau, untersagt. (reh)

