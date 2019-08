Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vandalen unterwegs

Nachrodt-Wiblingwerde (ots)

Am Rastplatz für Wanderer an der Vogelhenne zerstörten/beschädigten unbekannte Vandalen (in der Nacht vom Montag zum Dienstag) zwei Blumenkästen, ein Wanderschild und stießen die dortige Sitzbank um. Sachdienliche Hinweise zu den Unbekannten nimmt die Polizei in Altena entgegen.

