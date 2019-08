Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wer hat die Moped-Diebe gesehen?

Schalksmühle (ots)

Unbekannte Täter öffneten in der Nacht auf Mittwoch das Garagentor an einem Haus in der Straße "Am Sundern". Hieraus entwendeten sie ein rotes/schwarzes Moped vom Typ Hercules XE5. Des Weiteren versuchten sie einen Porsche 930 aus der Garage zu stehlen. Der Versuch scheiterte jedoch. Am Porsche entstand leichter Sachschaden. Die Tat muss sich gegen 3.15 Uhr ereignet haben. Anwohner hörten verdächtige Geräusche und verständigten darauf die Polizei. Das entwendete Moped oder verdächtige Personen konnten trotz Fahndung nicht mehr angetroffen werden.

Wer hat in der Tatnacht verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Angaben zum Verbleib des Mopeds machen? Hinweise nimmt die Wache Halver unter 02353/9199-5213 oder 9199-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell