POL-MK: Zwei Rostlauben stillgelegt

Am gestrigen Dienstag hatten Polizeibeamte in zwei Fällen Grund zum Einschreiten. Um 15.30 Uhr fiel den Beamten auf der L692 (Zubringer zur BAB-Auffahrt-Nord) ein in Ennepetal zugelassener VW-Lieferwagen ins Auge, der offensichtlich als "Altmetallsammler" unterwegs war. Dem äußeren Anschein nach war der Kleintransporter in gutem Zustand. Ein Blick unter das Fahrzeug brachte jedoch Ernüchterung. Die Handbremse war ohne Funktion, die Lenkung derart defekt, dass ein Durchfahren einer Kurve nur mit hoher körperlicher Anstrengung möglich war. Im Falle eines erforderlichen Ausweichmanövers wäre das dem Fahrer nicht möglich gewesen. Nach der technischen Untersuchung durch einen Sachverständigen wurde die Verkehrsunsicherheit bestätigt und die sofortige Stilllegung angeordnet.

Um 17.20 Uhr wurde im Bereich der Kalve ein in Polen zugelassener Abschleppwagen, mit aufgeladenem Schrott-PKW kontrolliert. Sofort erkannten die Beamten, dass sie hier eine "rollende Gefahr" auf vier Rädern vor sich hatten. Der massenhaft vorkommende Rost war zwar mit frischer Farbe übergepinselt worden, was aber die fachkundigen Beamten nicht täuschte und sie den LKW einem Sachverständigen vorführten. Dieser war erstaunt, dass das Fahrzeug noch nicht in seine Einzelteile zerfallen war, denn nicht ein einziges Blechteil war ohne Durchrostung. Akut verkehrsgefährdend war eine gebrochene Verbindung zwischen dem Abschleppplateau und dem LKW-Rahmen. Dieses hielt lediglich noch an vier dünnen Schrauben und drohte auf die Fahrbahn zu kippen. Der Zustand des Abschleppwagens war so schlecht, dass nach erfolgter Stilllegung ein anderer Abschleppwagen die "Rostlaube" auflud und direkt zum Schrottplatz brachte.

In beiden Fällen wurden die Kennzeichen und die Fahrzeugscheine sichergestellt und die Fahrer erwartet ein Bußgeld in Höhe von 210 EUR. Die jeweiligen Halter werden mit 300 EUR zur Kasse gebeten.

