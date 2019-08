Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 25-jähriger Dieb vorläufig festgenommen

Menden (ots)

Ein 25-jähriger Mann, ohne festen Wohnsitz, betrat an gestrigen Mittwoch, gegen 14:40 Uhr, eine LIDL Filiale an der Fröndenberger Straße. Er nahm mehrere Gegenstände an sich. Anschließend verließ der Beschuldigte das Geschäft ohne zu bezahlen. Dies wurde durch eine 60-jährige Zeugin festgestellt. Eine 23-jährige Frau lief hinter dem Dieb her, um ihn festzuhalten. Hierbei wehrte sich der junge Mann vehement. Dabei wurde die Geschädigte an beiden Unterarmen verletzt. Die hinzugezogene Polizei führte beim Täter einen Drogentest durch, der positiv verlief. Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls dauern an.

