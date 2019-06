Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - Drei Verletzte bei Unfall

Herzlake (ots)

Am Samstagmittag ist es auf der B213 an der Kreuzung Zur Holter Mühle zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten gekommen. Gegen kurz vor 14 Uhr wollte der 60-jährige Fahrer eines Audi A5 die B213 aus der Straße Zur Holter Mühle in Richtung Westrumer Straße überqueren. Dabei übersah er einen in Richtung Cloppenburg fahrenden VW Passat. Es kam zum Zusammenstoß. Während der Unfallverursacher mit leichten Blessuren davonkam, mussten die beiden 34-jährigen männlichen Insassen des Passat mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 13000 Euro geschätzt.

