POL-EL: Bad Bentheim - Vier Verletzte nach Unfall

Am Samstagnachmittag ist es an der Gronauer Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen bei dem vier Beteiligte leicht verletzt wurden. Gegen 15.10 Uhr überholte eine 66-jährige Frau mit ihrem Ford C-Max einen vor ihr in Richtung Gronau fahrenden Kleintransporter. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Opel Zafira einer 30-jährigen Fahrerin. Obwohl diese noch versuchte auszuweichen, stießen die Autos mit den Außenfronten zusammen. Die Verursacherin sowie die Opelfahrerin und ihre beiden drei- und vierjährigen Mitfahrer wurden leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 16.000 Euro geschätzt.

