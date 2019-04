Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fahrradfahrer

66989 Höheinöd, Hermersberger Straße (ots)

Am 06.04.2019, gegen 11.45 Uhr befuhr ein Fahrradfahrer in Höheinöd die Hermersberger Straße. Hierbei fuhr eine Pkw-Fahrerin rückwärts aus einer Grundstückszufahrt in die Hermersberger Straße ein, ohne den dort befindlichen Fahrradfahrer zu beachten. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der Fahrradfahrer schwer verletzt wurde und durch einen Rettungswagen zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Sachschaden beträgt ca. 1000.-Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell