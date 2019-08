Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Unfall mit Kraftfahrzeugroller

Soest (ots)

Ein 23-jähriger Soester befuhr mit seinem Motorroller am Montagnachmittag, gegen 17.05 Uhr, auf der untergeordneten Briloner Straße in Richtung Innenstadt. Vermutlich wollte er auf den Riga-Ring abbiegen oder seine Fahrt weiter in Richtung Innenstadt fortsetzen. Ein 81-jähriger Soester Autofahrer fuhr zu dieser Zeit auf dem Riga-Ring und wollte in die Briloner Straße einbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch der Roller-Fahrer zu Fall kam. Er musste schwerverletzt ins Klinikum gebracht werden. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von zirka 5.500 Euro. Der Motorroller des 23-Jährigen wurde von der Polizei sichergestellt. Es bestand der Verdacht, dass leistungssteigernde Veränderungen daran vorgenommen worden sind. (reh)

