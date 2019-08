Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Versuchter Raub auf Friedhof

Werl (ots)

Eine 50-jährige Werlerin befand sich am Montagnachmittag, gegen 16.05 Uhr, auf dem Werler Friedhof an der Soester Straße. Als sie wieder nachhause gehen wollte, wurde sie, von einem unbekannten Täter, auf dem Friedhof unter Vorhalt eines kleinen Schälmessers im gebrochenen Deutsch aufgefordert ihm ihr Geld zu geben. Der Mann verletzte im weiteren Verlauf die Werlerin mit dem Messer oberflächlich am Unterarm. Anschließend konnte sie weglaufen und die Polizei verständigen. Geld erhielt der Räuber nicht. Der Täter wird beschrieben als 20 bis 30 Jahre alt und zirka 180 cm lang. Er trug zur Tatzeit ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Jeanshose und blaue Turnschuhe. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

