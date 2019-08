Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Einbruch in Dachdeckerfirma

Werl (ots)

Ein unbekannter Täter brach in der Zeit, zwischen Freitag- und Montagmorgen, in die Lagerhalle einer Dachdeckerfirma in Büderich, an der Büdericher Bundesstraße ein. Um in das Gebäude zu gelangen knackte der Unbekannte das Vorhängeschloss der freistehenden Scheune. Im Inneren wurde ein weiteres Schloss aufgebrochen. Aus den Räumlichkeiten entwendete er daraufhin Elektrogeräte und Metalle. Aufgrund des Gewichtes und der Ausmaße kann vermutet werden, dass der Täter gegebenenfalls mit einem Transporter oder Lastkraftwagen vor Ort war. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell