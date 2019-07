Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Tageswohnungseinbruch mit Täterkontakt

Pirmasens (ots)

Pirmasens Gestern kam es zwischen 15:20 Uhr und 15:35 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Schäferstraße. Die beiden Bewohner des viergeschossigen Hauses, ein 54jähriger Mann und seine 78jährige Mutter, waren im Haus und hatten Sichtkontakt zu den Tätern, die daraufhin flüchteten. Die vom Hausbewohner alarmierte Polizei rückte mit starken Kräften aus. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung kam es aufgrund der Täterbeschreibungen zu drei vorübergehenden Festnahmen in der Nähe des Tatortes. Alle drei wurden nach kurzer Zeit wieder auf freien Fuß gesetzt, weil sie als Täter ausgeschlossen werden konnten. Am Wohnhaus wurden an der rückseitigen Kellertür massive Hebelschäden festgestellt. Im Garten konnte eine zurückgelassene Tüte mit 5 Laptops sichergestellt werden. Die beiden Geschädigten gaben übereinstimmende Täterbeschreibungen ab: Der 1. Täter war männlich, ca. 25 Jahre alt, schlank, hatte kurze blonde Haare und trug eine helle Hose mit dunklen Flecken sowie ein helles T-Shirt mit Brustaufdruck. Der 2. Täter war ebenfalls männlich, ca. 25 Jahre alt, hatte kurze, dunkle Haare, trug eine dunkle Hose sowie ein helles Träger-Shirt und hatte einen schwarzen Rucksack dabei. Mutter und Sohn blieben körperlich unverletzt, wurden aber beide vor Ort vom vorsorglich alarmierten Notarzt wegen eines erlittenen Schocks behandelt. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Wohnungseinbruch Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell