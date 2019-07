Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Mülltonnenbrand

Pirmasens (ots)

Letzte Nacht, gegen 00:50 Uhr, teilte ein Zeuge der Rettungsleitstelle mit, dass vor einem Eiscafé in der Hauptstraße eine Mülltonne brennen würde. Vor Ort stellte die Polizei fest, dass eine blaue und eine braune Tonne brannten. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die Entfernung zum nächsten Gebäude betrug circa 8 Meter, so dass glücklicherweise kein weiterer Schaden entstand. Es liegen bislang keine Hinweise auf den Verursacher vor. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Brand Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell