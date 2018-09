POL-PDKL: Leicht verletzter Radfahrer

Kusel (ots) - Am Dienstag, den 11.09.2018, gegen 11.40 Uhr, wollte der 37-jährige Fahrer eines Kleintransporters am Ortseingang Kusel, von der L176 / Thallichtenberg aus kommend, nach links in Richtung Kusel-Innenstadt / B 420 abbiegen. Hierbei übersah er einen 51-jährigen Fahrradfahrer, welcher von der B420 aus Richtung Konken kommend zur Landstraße 176 in Richtung Thallichtenberg nach links abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß im Einmündungsbereich, wobei der Fahrradfahrer zu Fall kam und sich leichte Verletzungen zuzog. An dem Kleintransporter entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern



Telefon: 0631 369-1080

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell