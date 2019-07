Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung mittels Schusswaffe

Pirmasens (ots)

Ein Glaselement einer Fensterscheibe des Diakoniezentrums in der Waisenhausstraße wurde zwischen Freitag, 16:00 Uhr, und Montag, 09:00 Uhr, durch einen Einschuss beschädigt. Ein unbekannter Täter hatte dieses Fenster erneut beschossen. Bereits Ende März wurden 4 Glaselemente durch Einschüsse beschädigt. Über die verwendete Munition und die Schadenshöhe kann noch keine Aussage getroffen werden. Zeugen, die im Zusammenhang mit dieser Sachbeschädigung Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell