POL-PDPS: Brandalarm in Pflegeheim löst Großeinsatz aus

Am Dienstagnachmittag wurde über die Rettungsleitstelle in Landau mitgeteilt, dass in dem Pflegeheim "Haus am Kurpark" in Dahn der Brandmelder ausgelöst habe. Vor Ort wurde auf Nachfrage von dem Pflegepersonal zunächst geäußert, dass es unter dem Dach des Gebäudes eine große Hitzeentwicklung gegeben habe und es möglicherweise zu einem Schmorbrand gekommen sei. Aufgrund dieser Information wurden durch eine Streife der Polizei Dahn Evakuierungsvorbereitungen im Obergeschoss des Gebäudes getroffen. Durch die Feuerwehren Dahn, Erfweiler, Bundenthal und Busenberg, die mit 39 Mann und 10 Fahrzeugen vor Ort waren, wurden der Bereich des Speichers und des Daches mit Wärmebildkameras abgesucht. Ebenfalls im Einsatz befand sich vorsorglich ein Fahrzeug des DRK. Glücklicherweise konnte kein Brand festgestellt werden. Ursache des Alarms dürfte ein Defekt der Brandmeldeanlage gewesen sein.

