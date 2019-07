Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Hornbach (ots)

In der Nacht vom 21.7.19 auf den 22.7.2019, wurde in Hornbach in der Hauptstraße ein silberfarbener Subaru Outback durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacherr entfernte sich, ohne den Schaden zu regulieren. Schadenshöhe ca. 700 Euro. Die Polizeiinspektion Zweibrücken erbittet sachdienliche Hinweise unter Tel. 06332/976-0 oder pizweibruecken@polizei.rlp.de.

