Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl von Bargeld

Pirmasens (ots)

Ein 29jähriger Zeuge beobachtet gestern gegen 19:00 Uhr in der Hauptstraße, wie ein Radfahrer im Vorbeifahren in Höhe des "KIK-Marktes" seinen Geldbeutel verliert. Der Zeuge nimmt den Geldbeutel auf, hält ihn hoch und ruft dem Radfahrer nach. Dieser reagiert nicht und fährt weiter. In diesem Moment nähert sich ein noch unbekannter Mann und greift sich den Geldbeutel. Er entnimmt 35 Euro, wirft den Geldbeutel weg und entfernt sich, ohne auf Ansprache zu reagieren. Täterbeschreibung laut Zeugenaussagen: Anfang 20, südländisches Erscheinungsbild, schlank, sehr kurzes, schwarzes und seitlich rasiertes Kopfhaar, hellblaue Jeans-Shorts, weißes Unterhemd, mit auffälliger Brusttätowierung, die praktisch die komplette Brustbreite ausfüllt. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem dreisten Diebstahl Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

