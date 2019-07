Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Trickdieb findet hilfloses Opfer

Bückeburg (ots)

(ma)

Trickdieb findet hilfloses Opfer:

Besonders in den Sommermonaten besteht die Gefahr, Opfer von Trickdieben zu werden, die es gezielt auf getragenen hochwertigen Schmuck abgesehen haben. Durch die leichtere Sommerkleidung können die Täter optisch gut feststellen, ob ein potentielles Opfer entsprechenden Schmuck um den Hals oder am Handgelenk trägt. Leider wurde ein solcher Diebstahl gestern gg. 13.00 Uhr in Bückeburg auf dem Parkplatz "Am Schloßbach", an der kleinen Brücke des Schloßbaches zum Oberstenhof, zum Nachteil einer 88jährigen Bückeburgerin ausgeführt. Der Täter sprach die Seniorin, die mit einem Rollator unterwegs war, an der Brücke in einer unbekannten ausländischen Sprache an. Der Mann, mit vermutlich südländischer Herkunft, stellte sich ganz dicht vor die Geschädigte, umfasste das Handgelenk der Frau und schaffte es mit Geschick den Verschluss des Armreifes zu öffnen, um damit anschließend in unbekannte Richtung zu verschwinden. Die 88jährige, die sich mit beiden Händen am Rollator festhalten musste, blieb unverletzt und konnte dem Trickdieb physisch nicht entgegenwirken.

Personenbeschreibung des Täters:

- äußerst gepflegtes Erscheinungsbild, - ca. 162 cm groß, - ca. 50 - 60 Jahre alt, - Haarkranz, dunkel, - rasiertes Gesicht, - sonnengebräunte Haut.

Bekleidung:

- Hemd langarm, hellblau, - Anzugshose, dunkel, - Anzugs-/ Lackschuhe.

Hinweise zu der gesuchten Person nimmt die Polizei Bückeburg, Tel.: 05722/95930, entgegen.

Der entwendete hochwertige Armreif aus Gold ist mit Initialien versehen, wobei der individuelle Wert noch höher als der materielle Schaden für die Bückeburgerin sein dürfte.

Die Polizei Bückeburg rät deshalb: Sollten Sie von Personen angesprochen, nach einem Weg oder einer anderen Auskunft - auch aus Fahrzeugen heraus - befragt werden, dann sollten Sie mit entsprechender Vorsicht reagieren und auf Distanz bleiben. Beugen Sie sich nicht in Fahrzeuge hinein Halten Sie Fremde auf Abstand Rufen Sie laut um Hilfe Lassen Sie sich nicht von unbekannten Personen umarmen Während Sie überschwänglich dankbar umarmt werden, werden die Geldbörse, Brieftasche oder Schmuck gestohlen. Die Umarmung dient zur Ablenkung. Verständigen sie am besten sofort die Polizei !!

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

